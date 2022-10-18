"В Тверской области по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в эксплуатацию введено два участка дороги Старица — Степурино — Сидорово — граница Московской области. Она соединяет между собой Тверскую и Московскую области и является маршрутом к древним храмам и комплексу Свято-Успенского монастыря, основанного в Старице в XII веке", — говорится в сообщении.

Дорога отремонтирована на протяжении более 20,39 км. На объекте отфрезеровано существующее покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона. Выполнены мероприятия по обустройству дороги, в том числе для обеспечения безопасности дорожного движения установлены Г-образные опоры и светофоры в деревне Степурино, обозначающий нерегулируемый пешеходный переход.

Ранее в Старицком районе завершен ремонт еще одной автодороги: "Москва — Санкт-Петербург" — Большие Борки — Нестерово — Черничено. Был отремонтирован участок протяженностью 20,23 км.

"Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан, привязке к инвестиционным проектам, туристическим направлениям", — приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.