На маршруте Москва-Петербург дополнительные поезда назначены на следующие дни: N176 — 3 и 6 ноября, N56 — 29 октября, 3, 4, 5 и 6 ноября, N232 — 30 октября, 2, 4 и 6 ноября, N128 — 4 ноября, N162 — 4 ноября, N234 — 3 и 5 ноября, N268 — 6 ноября, N244 — 3 ноября, N280 — 3 ноября, N258 — 28 октября и 3 ноября, N288 — 6 ноября.
Между Петербургом и Белгородом дополнительный поезд N267 назначен на 3 ноября, следующий в обратном направлении поезд N268 вводится 6 ноября.
Дополнительный поезд N293 между Петербургом и Великими Луками выйдет на маршрут 3 ноября, в обратном направлении поезд N294 отправится 6 ноября.
На направлении Москва-Мурманск дополнительный поезд N202 назначен на 3 ноября. Из Мурманска в Москву дополнительный поезд N201 отправится 5 ноября.