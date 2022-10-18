Сегодня в 16:23 ФПК в осенние каникулы и ноябрьские праздники вводит дополнительные поезда на Октябрьской ж/д

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Северо-Западный филиал "Федеральной пассажирской компании" (АО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД") на время осенних каникул и ноябрьских праздников назначает дополнительные поезда между Москвой, Петербургом, Белгородом, Великими Луками и Мурманском, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

По направлению Петербург-Москва вводятся следующие поезда: N175 — 3 и 6 ноября, N255 — 30 октября, 3, 5 и 6 ноября, N127 — 5, 6 и 7 ноября, N161 — 4 и 6 ноября, N219 — 7 ноября, N233 — 5 ноября, N287 — 6 ноября, N279 — 6 ноября, N257 — 5 ноября, N217 — 29 октября. На маршруте Москва-Петербург дополнительные поезда назначены на следующие дни: N176 — 3 и 6 ноября, N56 — 29 октября, 3, 4, 5 и 6 ноября, N232 — 30 октября, 2, 4 и 6 ноября, N128 — 4 ноября, N162 — 4 ноября, N234 — 3 и 5 ноября, N268 — 6 ноября, N244 — 3 ноября, N280 — 3 ноября, N258 — 28 октября и 3 ноября, N288 — 6 ноября. Между Петербургом и Белгородом дополнительный поезд N267 назначен на 3 ноября, следующий в обратном направлении поезд N268 вводится 6 ноября. Дополнительный поезд N293 между Петербургом и Великими Луками выйдет на маршрут 3 ноября, в обратном направлении поезд N294 отправится 6 ноября. На направлении Москва-Мурманск дополнительный поезд N202 назначен на 3 ноября. Из Мурманска в Москву дополнительный поезд N201 отправится 5 ноября.

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