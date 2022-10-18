В Париже шествие началось в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

С призывом к проведению забастовки ранее обратились несколько французских профсоюзов. В ней принимают участие в частности энергетики, транспортники, преподаватели, работники частного сектора.

Одним из требований протестующих является повышение зарплат в условиях продолжающейся инфляции. Работники НПЗ и нефтехранилищ требуют права на проведение забастовок . Ранее власти Франции заявляли о намерениях отказать им в этом праве из-за сложной ситуации в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что забастовки так или иначе отразятся на работе половины французских АЭС, что может привести к перебоям энергоснабжения некоторых предприятий.

Накануне министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter предупредил о том, что забастовка работников Национального общества французских железных дорог приведет к серьезным нарушениям в расписаниях движения поездов в стране.

"Будут сильные нарушения, на некоторые линии выйдет лишь половина поездов", — сообщил Бон в понедельник в эфире радиостанции France Inter.