Эмитентом бондов выступает Carnival Holdings (Bermuda) Ltd. Бумаги размещаются под гарантии Carnival и ее подразделений.

Поступления от продажи облигаций Carnival планирует потратить на погашение долга и общекорпоративные цели. Компания может потратить все привлеченные средства или их часть на погашение задолженности по возобновляемой кредитной линии, отмечается в пресс-релизе.

Акции Carnival прибавляют в цене 5,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 64%.