"Первым пилотным городом-участником областного культурного проекта с 17 по 21 октября стал Красногорск, где запущена специальная программа посещения сразу пяти спектаклей по произведениям классиков русской литературы", — говорится в сообщении.

Стать участниками проекта могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 21 года, являющиеся владельцами "Пушкинской карты".

Спектакли проходят на сцене ДК "Подмосковье".

В пресс-службе министерства культуры и туризма региона "Интерфаксу" уточнили, что трансфер до ДК в Красногорске будет осуществляться в дни проведения спектаклей от школ по заявкам.