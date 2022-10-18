Дополнительные рейсы из Саратова в Санкт-Петербург запланированы в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, уточняется в сообщении.

Дополнительные рейсы будут выполняться в дневное время — вылет из Саратова в 10:15, прибытие в Санкт-Петербург в 11:40; в обратном направлении вылет из Санкт-Петербурга в 12:20, прибытие в Саратов в 15:45. Время для всех аэропортов местное.

"Победа" летает из аэропорта "Гагарин" кроме Санкт-Петербурга также в Москву и Сочи, полеты выполняются на самолетах Boeing 737-800.