По информации аэропорта, авиакомпания "Икар" планирует выполнение рейсов на Пхукет, начиная с 6 ноября. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям.

В настоящее время идет согласование рейса, детали полетной программы уточняются, отмечается в сообщении. Перевозчик планирует задействовать Boeing-777-200 на 440 кресел.

Программа "Икара" будет реализована совместно с Pegas Touristik, который уже начал бронирование туров.

С 1 октября в Таиланде отменены требования об обязательной вакцинации и тестирование на COVID-19 для туристов из других стран.

В настоящее время рейсы из аэропорта Хабаровска за рубеж не выполняются.