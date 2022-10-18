«С января по сентябрь 2022 года Кипр посетили 2,54 млн туристов, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,3 млн), а также на 28% меньше, чем в допандемийном 2019 году (3,26 млн)», — пишет издание.

Как отмечает газета, в сентябре турпоток на Кипр составил 413,4 тыс. путешественников, это на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего туристов в сентябре приехали из Великобритании – 149,8 тыс., их доля в общем турпотоке составила 41,1%. На втором месте Израиль (35 тыс.), замыкает тройку лидеров Польша (22,9 тыс.). Далее следуют Германия (22,24 тыс.), Греция (18,8 тыс.) и Швеция (18,5 тыс.).

Более 80% иностранцев приехали на Кипр с целью отдыха, еще 9,1% посещали друзей или родственников. Для 4,7% путешественников поездка была деловой.

Ранее Россия была вторым по величине рынком для кипрской туриндустрии. По итогам 2021 года Кипр принял порядка 2 млн иностранных туристов, из них почти 500 тыс. приехали из России. В допандемийном 2019 году республику посетили 4 млн путешественников, в том числе почти 800 тыс. россиян.