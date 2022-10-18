"Обменивайте тыквы на входные билеты в зоопарк. Обязательное условие: тыквы должны быть качественные, не гнилые, без плесени и повреждений", — сообщила пресс-служба зоосада.

"Сотрудники зоопарка проведут череду показательных кормлений животных собранными тыквами", — отмечается в релизе.

Тыква для животных зоопарка — универсальный продукт. Она присутствует в рационе копытных животных, птиц, медведей, капибар, обезьян, бегемотов, слона, тапиров, дикобразов и енотов. Одним обитателям её просто режут кусочками, а кому-то, например, медведям, устраивают целый квест по добыванию из тыквы ягод и прочих угощений. Медведь сначала с огромным удовольствием съедает "начинку", а потом и саму тыкву.

"Как ни странно, но тыкву дают и хищникам, например, крупным кошкам. В этом случае её начиняют мясом. Для таких животных тыква служит не столько пищей, сколько способом обогащения среды. Львицам или леопарду приходится изрядно потрудиться, чтобы добыть из тыквы своё любимое лакомство. Такое занятие позволяет хищникам, во-первых, использовать свои природные навыки и умения, а во-вторых, даёт им новые впечатления и эмоции", — говорится в сообщении.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых в современной России. Он был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных зоопарка — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2 тыс. особей.