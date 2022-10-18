"В наших планах среднесрочного развития мы планируем дальнейшее открытие региональных баз. Мы рассматриваем для себя три основных кластера. Это юг РФ, Дальний Восток, Поволжье и Урал. В 2023 году планируем открытие еще одной региональной базы в одном из кластеров, который я озвучил", — сказал Александровский.

Глава "Аэрофлота" в начале сентября говорил, что для развития региональной базы на Дальнем Востоке группа рассматривает аэропорты Владивостока и Хабаровска.

"Группа "Аэрофлот" планирует приход на Дальний Восток. Мы планируем забазировать здесь воздушные суда и сформировать программу — можно назвать региональной базой, можно назвать хабом. Планируются как международные, так и внутренние рейсы", — говорил Александровский журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022), отмечая: "Предварительно рассматриваем и Владивосток, и Хабаровск — рейсы могут выполняться из обоих городов, не принципиально, где физически самолет находится (базируется — ИФ)".

Сколько самолетов планируется базировать на Дальнем Востоке, Александровский не уточнял.

Основным базовым аэропортом компании "Аэрофлот" является "Шереметьево" в Москве. С 2021 года она также развивает маршрутную сеть из Красноярска, с этого года — из Сочи. "Победа" сейчас базируется в московском "Внуково", но с ноября планирует переезд в "Шереметьево". Базы "России" — в "Шереметьево" и петербургском "Пулково".

Развитие региональных авиабаз было заложено в стратегии группы "Аэрофлот", утвержденной в 2018 году. Для реализации проекта были выбраны аэропорты Сочи, Красноярска, Новосибирска и Екатеринбурга. Аэропорту Красноярска отвели особую роль: из него "Аэрофлот" намеревался делать международный транзитный хаб для рейсов между Азией и Европой. К 2023 году группа планировала увеличить перевозки из регионов почти втрое, до 19 млн человек.