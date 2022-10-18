«Шар взлетел на рассвете из городка Аванос, на борту было 28 пассажиров и два члена экипажа. Во время жесткой посадки два испанских туриста погибли, еще трое граждан Испании были ранены», — цитируют издания заявление губернатора провинции Невшехир.

Каппадокья – регион в центральной Турции, известный своими разноцветными долинами, пещерами и острыми скалами в форме сказочных дымоходов. Популярное место полетов на воздушных шарах. Благодаря природным и историческим памятникам с 1985 года область входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.