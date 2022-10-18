Отмечается, что по возвращению в парк птиц распределили по группам в вольеры, осмотрели и взвесили.
"В последующем они также будут находиться в нескольких группах. Это позволит понаблюдать за ними, определить пары для последующего планируемого гнездовья", — говорится в сообщении.
Переселение птиц в вольеры производится ежегодно, так как в зимнее время Чебоксарский залив полностью замерзает и становится непригодными для обитания лебедей.
Чебоксарский залив — искусственный залив, созданный в устье реки Чебоксарки, в месте ее впадения в Волгу. Залив появился недавно: раньше здесь находилась старая часть города, а при строительстве ГЭС эту местность затопили.
Сейчас вокруг Чебоксарского залива расположены административные здания и достопримечательности, в том числе Красная площадь, скульптура "Мать-покровительница", парк Победы.
Многие годы украшением залива являются лебеди, впервые появившиеся здесь в 2004 году.