"С Чебоксарского залива 14 лебедей-шипунов возвратились на зимовку в Детский парк им.космонавта А.Г. Николаева. Отлов и транспортировка птиц в учреждение производились в несколько этапов", — сообщается на сайте учреждения во вторник.

Отмечается, что по возвращению в парк птиц распределили по группам в вольеры, осмотрели и взвесили.

"В последующем они также будут находиться в нескольких группах. Это позволит понаблюдать за ними, определить пары для последующего планируемого гнездовья", — говорится в сообщении.

Переселение птиц в вольеры производится ежегодно, так как в зимнее время Чебоксарский залив полностью замерзает и становится непригодными для обитания лебедей.

Чебоксарский залив — искусственный залив, созданный в устье реки Чебоксарки, в месте ее впадения в Волгу. Залив появился недавно: раньше здесь находилась старая часть города, а при строительстве ГЭС эту местность затопили.

Сейчас вокруг Чебоксарского залива расположены административные здания и достопримечательности, в том числе Красная площадь, скульптура "Мать-покровительница", парк Победы.

Многие годы украшением залива являются лебеди, впервые появившиеся здесь в 2004 году.