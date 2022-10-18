Рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и воскресеньям на Embraer 190, рассчитанным на 110 пассажиров.

В остальные дни недели полеты по данному маршруту продолжит осуществлять авиакомпания "РусЛайн" на 50-местных Bombardier CRJ-100/200.

Также пассажирам Nordwind доступны трансферные перелеты из Иванова в Казань, Кемерово, Новокузнецк, Курган и Уфу с удобной стыковкой в Санкт-Петербурге.

Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Базируется в московском "Шереметьево". Авиакомпания Pegas Fly работает в альянсе с Nordwind.