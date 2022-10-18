"Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3,5 тысяч пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов", — сказал он.

Он сообщил, что группа "Аэрофлот" за 9 месяцев перевезла 31,3 млн пассажиров. "Аэрофлот" непосредственно перевез 15,9 млн пассажиров, "Победа " — 8,9 млн пассажиров, "Россия" — 6,5 млн пассажиров", — сказал Александровский.

По итогам 9 месяцев 2021 г. "Аэрофлот", как сообщалось, перевез 34,1 млн человек. Таким образом, снижение пассажиропотока группы по в январе-сентябре 2022 г. составило 8,2%.

За сентябрь-2021 группа перевезла 4,8 млн человек. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" — 2,3 млн пассажиров, "Победа" — 1,4 млн, "Россия" — 1,1 млн.