"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября 2022 г. по 07:00 мск 18 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 14 517 пассажиров и 5,116 тыс. автотранспортных средств, преимущественно большегрузных и среднетоннажных грузовиков", — говорится в сообщении.

Привлеченными пассажирскими судами выполнено девять рейсов. Четырьмя паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 132 круговых рейса.

На резервных стоянках в Краснодарском крае водители могут дождаться очереди на переправу. Здесь для них работают пункты обогрева, полевая кухня. Казаки и волонтеры раздают людям воду и еду, а также регистрируют пассажиров на паромы.

По Крымскому мосту после подрыва грузовика 8 октября было организовано движение только легкового транспорта, с 17 октября возобновлено движение автобусов. Для грузовых автомобилей работает паромная переправа из порта "Кавказ" в Керчь.