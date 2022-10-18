В документе отмечается, что постановления отменены в результате оценки эпидемиологической обстановки по заболеваемости COVID-19.

Всего отменяется действие трех постановлений: о проведении дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространению коронавирусной инфекции, о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19, а также постановление о проведении дополнительных мероприятий по недопущению распространению коронаивруса в учреждениях социальной защиты.

В то же время Башкетова просит соблюдать меры по защите от коронавируса во время эпидемиологических подъемов.

Как сообщили "Интерфаксу" управлении Роспотребнадзора по Петербургу, отменяется термометрия и обработка рук на входе в общественные учреждения.

"Кроме того, прекращается проведение дополнительных санитарно-профилактических мероприятий в учреждениях социальной защиты населения Петербурга", — сказал собеседник агентства.

Часть пунктов в постановлениях ранее уже были отменены в связи улучшением ситуации вокруг COVID-19.