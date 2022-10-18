"В период зимнего расписания с 30 октября вводятся новые тарифы на рейсы из РФ в Туркменистан! Тариф для граждан Туркмении при продаже на территории РФ и тариф для граждан других стран, включая граждан РФ. При покупке билетов на сайте обращайте внимание на правила тарифов и выбирайте правильный исходя из гражданства", — говорится в сообщении.

При покупке билетов онлайн на сайте www.turkmenistanairlines.ru авиакомпания просит обращать внимание на правильный выбор тарифов исходя из гражданства.

"В случае если будет сделано бронирование в нарушение правил, то билет будет аннулирован со штрафом", — отмечается на сайте генерального агента авиакомпании.

Исходя из новых тарифов, для иностранцев стоимость авиабилета в Туркменистан будет почти на $160 дороже, чем для граждан республики.

Так, по тарифу для граждан Туркменистана "A30/TM" экономкласса на рейс Казань-Туркменабат билет можно купить на сайте за 24,924 рублей ($403 — по состоянию на 18 октября). По тарифу для нерезидентов Туркменистана "H30D/wekillk" экономкласса на рейс Казань-Туркменабат билет продаётся на сайте за 34,646 рублей ($560 по состоянию на 18 октября).

Рейсы по направлению Ашхабад — Москва (Домодедово) — Туркменбаши осуществляются авиакомпанией "Туркменистан" два раза в неделю по средам и пятницам. Рейсы по маршруту Ашхабад — Казань — Туркменабат выполняются два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

В марте 2020 года Туркменистан приостановил все международные полёты в связи с пандемией коронавируса.

Летом 2022 года авиакомпания "Туркменистан" возобновила регулярные авиарейсы в российские города Казань и Москву (РФ), а также в ОАЭ (Дубай) и ФРГ (Франкфурт). С 5 октября авиакомпания "Туркменистан" возобновила прямые рейсы в Турцию (Стамбул).

С 25 октября возобновятся регулярные полеты в Туркменистан из Белоруссии, которые будет выполнять авиакомпания "Белавиа".