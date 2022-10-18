На выставке представлено более 100 предметов, пополнивших коллекцию Павловска.

"Нам удалось вернуть "родные" вещи, утраченные музеем во время советских распродаж 1920-1930-х и похищенные во время Великой Отечественной войны. Возвращение даже одного такого шедевра для нас огромное событие, позволяющее сделать еще один шаг по воссозданию блестящего исторического собрания Павловска", отмечает директор ГМЗ Вера Дементьева.

На свое место в опочивальню императрицы вернулся Египетский сервиз-дежене, выкупленный за границей несколько лет назад.

"Хозяйка дворца — императрица Мария Федоровна — называла сервиз "Память моего сердца", поскольку получила его в подарок от своего родного брата, Вюртембергского короля Фридриха I. Сервиз с миниатюрными портретами членов королевской семьи был изготовлен на Людвигсбургской мануфактуре в двух экземплярах: один находился в Павловске, второй — в семье брата Марии Федоровны (сейчас — в собрании Вюртембергского земельного музея)", — говорится в сообщении.

Коллекцию пополнил и восковой медальон с парным портретом великого князя Павла Петровича и его супруги, выполненный в Милане во время их путешествия.

Петербуржцы смогут увидеть вернувшийся в Павловский дворец "Портрет молодой девушки перед зеркалом" кисти немецкой художницы Анны Доротеи Тербуш-Лисиевской и возвращенные в дворцовую Библиотеку Росси великолепно изданные тома — "Мемуары Мадам де Сталь", "Мемуары герцога де Гиза" и "Послание апостола Павла к римлянам".