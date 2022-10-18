Автор проекта — скрипач и дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист России Сергей Стадлер. В этом году фестиваль посвящен 240-летию со дня рождения Никколо Паганини.

Во вторник в Большом зале Екатерининского собрания состоится концерт-открытие, где прозвучит музыка итальянских авторов разных поколений — Паганини, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и Отторино Респиги.

Их сочинения прозвучат наряду с опусами Петра Чайковского, посвященными Италии, и музыкой современного австралийского композитора Барри Конингэма — почетного гостя фестиваля, который представит свои премьерные произведения Симфоническому оркестру Санкт-Петербурга.

Всего в афише фестиваля — шесть событий, в том числе, концерты в Екатерининском собрании, Большом зале Филармонии и в Эрмитажном театре, а также дискуссионная часть для профессиональных музыкантов, педагогов и деятелей культуры, которая пройдет в галерее Artefice.

24 октября в Меншиковском дворце фестиваль завершится музыкальным вечером "Паганини и российские скрипичные виртуозы" совместно со Всемирным клубом петербуржцев.