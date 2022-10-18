"На вулкане Алаид днем во вторник произошел пепловый выброс на высоту до 4 км. Шлейф распространился в северном направлении. В городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался", — говорится в сообщении.

Запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, извержение на этом вулкане началось 15 сентября текущего года. Алаид (высота 2339 м) — остров-вулкан, расположенный на острове Атласова Большой Курильской гряды на расстоянии 30 км к северо-западу от острова Парамушир и в 70 км к юго-западу от Камчатки.

Алаид представляет высокую потенциальную опасность для самолетов, пролетающих над Камчаткой и Курилами, поскольку его пепловые шлейфы могут подниматься до 10-15 км над уровнем моря и простираться на сотни километров, а продолжительность извержений может превышать несколько месяцев. Последнее извержение Алаида наблюдалось в 2015-2016 годах.