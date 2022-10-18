"Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платёжных карт — ИФ) "Мир" в устройствах банка. Обслуживание карт Visa и "Элкарт" продолжает работать в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт НСПК "Мир" в устройствах банка будет оповещено дополнительно", — говорится в сообщении Бакай банка.

Решение вступило в силу с 17 октября.

"Доскредобанк" также приостановил обслуживание карт "Мир" с понедельника. "Приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" в эквайринговой сети банка", — говорится в сообщении финансово-кредитного учреждения.

Ранее аналогичное заявление сделал киргизский банк "Компаньон".

Остальные банки пока не делали заявлений относительно работы с картами "Мир" в текущих условиях. Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в этой стране 23 коммерческих банка.

В Национальном банке республики "Интерфаксу" сообщили, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

"В соответствии с законом "О платежной системе Киргизской Республики" Национальный банк регулирует деятельность платежных систем на территории страны для обеспечения эффективности, надежности и безопасности их работы. Коммерческие банки, как самостоятельные участники платежных систем, решают, с какой системой работать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Киргизии, проводят оценку рисков при работе с платежными системами", — отметили в Нацбанке.

"Бакай банк" получил банковскую лицензию в 1998 году. Посредством 127 сберкасс и филиалов банк оказывает финансовые услуги во всех регионах Киргизии.

"Доскредобанк" создан в 1997 году. На данный момент работает 9 филиалов по всей стране и 34 сберкассы.

Ранее турецкие Isbank и DenizBank заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). До этого операции по картам "Мир" перестал проводить и вьетнамский банк BIDV.

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список гендиректора НСПК Владимира Комлева.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Ираном, Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.