Больше всего билетов приобрели люди, живущие в США, Саудовской Аравии, Англии, Мексике, ОАЭ, Аргентине, Франции, Бразилии и Германии.

При этом главный операционный директор Чемпионата мира ФИФА Колин Смит сообщил, что до старта турнира больше билетов станут доступными, так как спонсоры и федерации-члены ФИФА будут возвращать билеты из своих квот.

Ожидается, что во время чемпионата Катар посетят около 1,2 млн туристов со всего мира.

Также 420 тыс. человек по всему миру подали заявки на участие в турнире в качестве волонтеров, однако из них были одобрены всего 20 тыс. Около 11% волонтеров приедут из-за рубежа, все остальные являются гражданами Катара.

Чемпионат мира по футболу ФИФА состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории чемпионат пройдет на Ближнем Востоке.