"Петербург в этом году посетило уже 6,4 млн туристов! Для сравнения — за весь 2021-й было чуть больше 6 млн гостей", — написал Пиотровский.

По его словам, самыми популярными достопримечательностями этой осени стали Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Кунсткамера, а также Севкабель-порт, Новая Голландия, Лахта-центр и "Остров фортов" в Кронштадте.

Как сообщалось, в 2019 году Петербург принял 10,5 млн туристов, в 2021 году — 6,07 млн туристов. Власти прогнозируют, что по итогам года город посетят не менее 7 млн человек. Тем не менее, по предварительным данным Российского союза туриндустрии, по базовым показателям, включая число размещений в гостиницах, Петербург приблизился к уровню допандемийного 2019 года.