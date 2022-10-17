"Почти 250 молодых людей попеременно выходили на улицы Петербурга и несли дежурство. За летние месяцы гости северной столицы обратились к ним за помощью 61 376 раз", — написал он.

Каждый сотрудник службы ежедневно отвечал не менее чем на 50 вопросов. Чаще всего туристы обращались за помощью на Дворцовой площади, у Казанского и Исаакиевского соборов и у станции метро "Гостиный двор".

В 2022 году у службы появился талисман — пёс Изюм, которому сшили бирюзовую форму, и он фотографировался со всеми желающими, добавил Корнеев.

Служба "Спроси меня о Петербурге!" совместно с 11 павильонами была разработана в качестве системы сопровождения гостей города.