«По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» Кубань получит порядка 750 миллионов рублей. Плюс дополнительно еще 30 миллионов – из краевого бюджета и в итоге более 780 миллионов рублей направим на развитие отрасли. Средства пойдут на разработку национальных турмаршрутов, строительство автокемпингов, обустройство пляжей», — цитирует пресс-служба губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Кондратьев отметил, что на грантовую поддержку могут рассчитывать предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты, комфортные объекты для отдыха или модернизируют уже существующие.

Также помощь от государства можно получить на покрытие затрат, связанных с развитием инфраструктуры, например, создание безбарьерной туристской среды для людей с ограниченными возможностями, включая оборудование пандусов, подъемников, электронных путеводителей.

Ростуризм запустил конкурс на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 2022 году. Предприниматели из Краснодарского края подали более 140 заявок, ряд проектов получит 95 субсидий до конца текущего года.