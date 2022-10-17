"Продажа билетов на маршруты межрегионального сообщения открыта. В течение двух дней в полном объеме будет возобновлено межрегиональное пассажирское сообщение", — сообщается в телеграм-канале министерства.

Уточняется, что на данный момент маршрутом через Крымский мост пользуются около 20 транспортных предприятий. "Рейсы выполняются согласно расписанию, работа в штатном режиме", — приводятся в сообщении слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

Рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Мост открыли для движения автобусов утром 17 октября.