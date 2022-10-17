"Парк Героев-Пожарных выбрал себе для отдыха в выходные белолобый гусь. Пернатого заметил на пленэре кандидат биологических наук Павел Глазков", — говорится в сообщении.

По словам Глазкова, молодой гусь по каким-то причинам "отстал от стаи и решил отдохнуть в парке", щиплет траву и не боится людей, что вызывает удивление горожан.

"Он, видимо, никогда не видел человека и не понимает, что тот может представлять для него опасность. Гуся могут испугать собаки", — написал Глазков в своей группе "ВКонтакте".

Он уточнил, что через город проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц, поэтому в Петербурге время от времени можно встретить диких гусей.