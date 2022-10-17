"Достоверно подтверждено, что в ООПТ произрастает один из самых редких грибов Подмосковья, внесенный в Красную книгу региона — саркосома шаровидная. Поскольку саркосома довольно требовательна к экологии местообитания, это свидетельствует о хорошем состоянии памятника природы и благоприятных условиях для появления новых видов", — цитирует главу ведомства Тихона Фирсова пресс-служба.

По его словам, в границах особо охраняемой природной территории также впервые найден пальчатокоренник балтийский — редкое растение семейства орхидных. С учетом новых находок, в ООПТ теперь существуют шесть видов охраняемой флоры, добавили в ведомстве. Саркосома шаровидная относится ко второй категории редкости Красной книги Московской области. В Подмосковье был отмечен в Одинцовском округе. Несъедобен.