Аэропорт обслужил на вылет 5,097 млн человек (рост на 12,5% к январю-сентябрю 2021 года), на прилет — 5,179 млн пассажиров (рост на 13%).

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, за аналогичный период прошлого года пассажиропоток аэропорта составил 9,1 млн человек. Таким образом, в текущем году показатель вырос на 12,9%.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По данным регионального Минтранса, в целом за 9 месяцев 2022 года пассажиропоток аэропортов региона снизился на 32,4% к уровню прошлого года, составив 11,1 млн человек.

Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.