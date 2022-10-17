«Сейчас автобусам с детскими группами вне населенных пунктов разрешена скорость не выше 60 км в час. Таким образом, на федеральных и региональных трассах с ограничением скорости от 90 до 130 км в час автобус, следующий со скоростью 60 км в час, оказывается помехой для других участников дорожного движения. Соответственно, действующее ограничение не способствует безопасности, а, наоборот, приводит к повышенной транспортной опасности на дорогах», — рассказала Тюрина.

По ее словам, соответствующее письмо ио президента РСТ Илья Уманский направил начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Как отмечается в письме, норма ПДД, ограничивающая скоростной режим для транспортных средств, перевозящих детские группы, была введена в 2001 году, но с тех пор качество дорог в стране сильно возросло, увеличилась их протяженность.

«По отзывам туроператоров, передвигающиеся со скоростью 60 км/ч автобусы создают реальные помехи другим участникам дорожного движения. Нередко водители автомобилей начинают их обгонять по встречной полосе, что приводит к аварийным ситуациям. Кроме того, низкая скорость удлиняет поездки, и дети сильно устают в процессе», — добавила Тюрина.