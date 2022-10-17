«В воскресенье во время экскурсии в район горы Чалыш на курорте Кемер один из туристов заметил на скале тело и сообщил об этом руководству отеля, в котором он остановился. Спасатели сняли тело с высоты и перенесли на берег моря, береговая охрана катером доставила его к пристани», — говорится в сообщении.

Как уточняет издание, во время экспертизы в морге государственной больницы Кемера было установлено, что погибший – 47-летний россиянин Владислав Сенгович, который считался пропавшим без вести с 8 сентября.

Тело направлено для вскрытия в институт судебной медицины Антальи.

Гора Чалыш высотой 315 метров, расположенная между курортными поселками Кемер и Кириш, – популярное место для прогулок туристов.