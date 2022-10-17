Пассажиропоток на внутренних линиях составил 2,88 млн человек (снижение на 3,7%), на международных рейсах — 66,5 тыс. пассажиров (рост на 11,9%).

В сентябре общий пассажиропоток увеличился на 1,2% по сравнению с сентябрем 2021 года и равнялся 414,2 тыс. человек. На внутренних рейсах были перевезены 402,3 тыс. пассажиров (рост на 1,7%), на международных линиях — 11,9 тыс. пассажиров (снижение на 13,6%).

Наибольшее количество пассажиров традиционно было перевезено на рейсах в Москву и Санкт-Петербург. Основные международные направления — регулярные рейсы в Минск и чартерные рейсы в Анталью (Турция).

Рейсы в Калининград на сегодняшний день выполняются авиакомпаниями России и Белоруссии по измененному маршруту через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря. При этом турецкие авиакомпании выполняют чартерные рейсы из Калининграда в Анталию напрямую — через воздушное пространство стран ЕС.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2021 года "Храброво" увеличил пассажиропоток в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн человек.