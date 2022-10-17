"Будут сильные нарушения, на некоторые линии выйдет лишь половина поездов", — сообщил Бон в понедельник в эфире радиостанции France Inter.

Он выразил надежду, что высокоскоростные поезда это затронет в меньшей степени, но предложил тем, кто может, перенести поездки, запланированные на вторник.

Грядущие нарушения железнодорожного расписания подтвердили и в SNCF, отметив, что в разных регионах интенсивность забастовки будет разной.

Министр полагает, что забастовочное движение не отразится на движении метро в Парижском регионе, но могут возникнуть перебои и в работе наземного транспорта — ожидается, что на линии выйдет лишь треть автобусов.

Телеканал BFMTV сообщил, что забастовка проводится по призыву Всеобщей конфедерации труда с требованием, в первую очередь, повышения зарплаты. К акции транспортников намерены присоединиться водители грузовиков.

Канал напоминает, что 6 июля руководство SNCF согласилось на повышение в среднем на 3,7% наиболее низких зарплат и на 2,2% — зарплат служащих после забастовочного дня, изрядно нарушившего отъезд французов в летние отпуска.