"Есть информация о сбежавшем тигре из клетки. Насколько мне известно, за территорию музея он не вышел. Поимкой занимаются сотрудники службы по отлову животных", — сообщили "Интерфаксу" в управлении ветеринарии республики.

Между тем, в службе по отлову безнадзорных животных "Ананда" агентству уточнили, что тигра удалось поймать, животное агрессию не проявляло, никто не пострадал.

"За пределы музея тигр не вышел, все время был на изолированной территории вдали от городских кварталов. Ни один человек, ни одно животное не пострадали. Ловили примерно полтора-два часа", — отметил собеседник агентства.

Отлов тигра проходил при участии сотрудников МЧС и ветеринаров.