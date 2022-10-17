"Нужно отдать должное нашему транспортному машиностроению, СТМ — ООО "Уральские локомотивы" на сегодняшний день приступило к созданию прообраза уже не "Ласточки", но такого же электропоезда. Полностью локализованное производство у нас на территории РФ. На следующий год мы ожидаем получить опытный экземпляр", — сообщил он.

Параллельно совместное предприятие ОАО "РЖД" и СТМ работают над созданием высокоскоростного поезда. "Создан инжиниринговый центр, и мы работаем над созданием высокоскоростного поезда. Ожидаемый срок начала сборки — 2026 г. Хотя первоначально это проект по созданию высокоскоростного поезда был совместно с Siemens, мы отказались на сегодняшний день от данных услуг и работаем уже самостоятельно", — сообщил Храмцов.

Вместе с тем, говоря о поездах "Сапсан", Храмцов отметил, что 378 позиций находятся в "зоне риска" по импортозамещению.

"Мы понимаем, что это импортозависимая история и отдаем себе отчет. Для этого у нас создано отдельное предприятие. Мы отказались от совместных предприятий с Siemens и создали свое предприятие. В это предприятие вошли непосредственно все подразделения, которые были в свое время у Siemens. С тем же штатом. Складские запасы, которые оставались — они полностью остались у нас. Есть постановление суда. На сегодняшний день мы полностью эксплуатируем поезда "Сапсан" и "Ласточка" в том же технологическом формате, как обсуживали при совместном предприятии с Siemens", — подчеркнул он.