«С января по сентябрь включительно в стране отдохнули почти 47 млн человек, это почти на 9% или на 4 млн человек больше, чем за тот же период прошлого года. Доля пяти теплых месяцев, с мая по сентябрь, составляет 31 млн человек, что на 5,5% больше, чем по итогам прошлого года. То есть мы идем с ростом к прошлому году и по итогам года тоже рассчитываем на рост где-то 5% по отношению к показателям прошлого года», — сказала она в кулуарах второго форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» в рамках выставки PIR EXPO.

Догузова добавила, что внутренний туризм активно развивается и в этом году вдвое выросла доля поездок по стране с целью именно отдыха и досуга.

«Это очень хороший тренд, мы в два раза перевыполнили показатели 2019 года. Также очень активно развиваются познавательные поездки, когда люди ездят в атмосферные путешествия, активный отдых на природе. И впервые это стало так же популярно, как классический пляжный отдых, который все очень любят. Все, что касается коротких путешествий даже в рамках одного региона и своего города, тоже большой популярностью пользуется. И автомобильные путешествия, которую позволяют гибко планировать поездку, когда дорога становится полноценным путешествием с посещением различных точек», — сказала глава Ростуризма.