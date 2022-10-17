"Сегодня "Восход" вышел в свой завершающий навигацию нынешнего года рейс из Каргаска до Колтогорска, с заходом во все населенные пункты района. Не доходя 20 км до Новоникольского произошла поломка судна. На помощь пассажирскому теплоходу вышел мощный речной траулер ООО "Речное пароходство", — говорится в сообщении.

На борту неисправного судна 20 пассажиров, детей среди них нет.

Судно отбуксируют до Новоникольского, где высадят всех пассажиров. Их заберет вертолет компании "Ельцовка" и доставит до мест следования.

Отмечается, что в Стрежевом, куда планируется доставить 16 человек, пока погода нелетная.