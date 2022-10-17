"С 18 по 30 октября главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих увидеть выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале музея.

Вход в главное здание и кассы будут работать до 21:00. При этом, режим работы экспозиции галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков для посетителей не меняется.

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", на которой представлены экспонаты из собраний Пушкинского музея, Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи, открылась для посетителей с 28 июня. Среди работ, представленных на выставке, — работы Дени, Сислея, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина, Левитана, Шагала, Кустодиева, Серова, Виноградова, Сурикова и других художников. Всего в рамках выставки будет представлено 600 экспонатов — около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.