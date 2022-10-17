«Как отмечают в туркомпаниях, спрос на направление постепенно растет по мере того, как туристы узнают о появлении прямых рейсов. Глубина бронирований доходит до Нового года, спрашивают и ближайшие даты. Средняя продолжительность туров составляет 10-13 дней, наиболее популярны отели 3-4*», — сообщила она.

По словам Тюриной, туроператоры предлагают и отдых на море в штате Гоа, и комбинированные экскурсионно-пляжные туры с прилетом в Дели, куда также летает «Аэрофлот».

Представитель РСТ напомнила, что прямые рейсы в Гоа начиная с 13 ноября планирует выполнять и авиакомпания Azur Air из Москвы, Казани и Екатеринбурга.

«Появление прямой перевозки сделает направление более доступным для россиян и расширит ассортимент предложений туроператоров», — подчеркнула она.

«Аэрофлот» планирует летать из Москвы в Гоа три раза в неделю на лайнерах Airbus A330.