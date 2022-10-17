«С начала 2022 года порядка 3 млн человек отдохнули в России, купив туры с кешбэком. Как показало исследование НИУ ВШЭ, проведенное среди участников программы, 15% респондентов не поехали бы в отпуск без возможности получить кешбэк, еще 15% скорее всего не поехали бы. Это означает, что порядка 450 тысяч россиян в будущем году могут отказаться от путешествия по стране из-за отсутствия кешбэка», — цитирует его заявление пресс-служба РСТ.

В 2022-2025 годах на программу кешбэка планировалось выделять 5 млрд рублей ежегодно. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024-2025 годы финансирование программы уменьшено на эту сумму. Ранее РСТ направил письмо в Госдуму с просьбой рассмотреть возможность продления программы. В нем говорилось, что кешбэк стал эффективным инструментом поддержки туротрасли и увеличения турпотоков в регионы РФ. Ростуризме в ответ сообщили, что программа не закрывается, и ведомство планирует вернуться к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. В ее рамках россияне могут приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей.