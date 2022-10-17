«По данным туроператоров, туристы в этом году активнее обычного покупают туры на Новый год, чтобы успеть забронировать отдых по приемлемым ценам. Среди зарубежных стран наиболее популярны те, с которыми есть прямое авиасообщение – Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла. Россия занимает в рейтингах продаж туроператоров либо лидирующую позицию, либо место в первой пятерке», — говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, в этом году среди лидеров новогодних продаж нет Доминиканы, которая в прошлом году занимала третье место у крупнейших туроператоров. Причина – отсутствие прямого авиасообщения. В остальном список стран не изменился, но зарубежные туры заметно подорожали.

«Стоимость новогодних туров в этом году выросла на 40-50%, а на некоторых направлениях и больше. Особенно подорожала Турция. Минимальная стоимость новогоднего тура в Анталью в отель 3* (тур с 29 декабря по 4 января) начинается сейчас от 130,7 тыс. рублей на двоих. Осенью же прошлого года можно было купить новогодний тур в Анталью на 7 ночей с питанием «все включено» за 62,5 тыс. рублей на двоих в отель 4*. Рост цен – более чем двукратный», — сообщает ассоциация.