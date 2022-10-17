Рейсы будут выполняться раз в неделю (по субботам) на Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Осенью прошлого года рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул выполняла авиакомпания Nordwind два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

В настоящее время Red Wings летает из нижегородского международного аэропорта "Стригино" в Ереван, Екатеринбург, Самару и Челябинск.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.