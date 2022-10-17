«В конце сентября турбизнес столкнулся с ажиотажным спросом на туры и авиабилеты за рубеж. Цены выросли в 3-5 раз по сравнению с тарифами, актуальными в середине сентября. Теперь цены на авиабилеты на некоторых направлениях вернулись к докризисному уровню», — говорится в сообщении.

Как напоминают в АТОР, 26 сентября самый дешевый билет из Москвы в Ереван стоил 380 тыс. рублей в одну сторону. Сейчас билет по этому маршруту на 26 октября можно купить от 13 тыс. рублей в одну сторону и от 12 тыс. – со стыковкой в Сочи. Тогда же билет на прямой рейс из Москвы в Ташкент стоил от 322 тыс. рублей. за человека в одну сторону. К 26 октября цена упала до 18,6 тыс. рублей за прямой рейс без багажа.

Снизились также цены на билеты в Алматы и Тбилиси – до 19,6 тыс. рублей и 22,4 тыс. рублей соответственно.

Минимальная цена авиабилета со стыковками в один конец в Дубай снизилась со 173 тыс. рублей до 34,7 тыс. Прямой рейс «Аэрофлота» обойдется от 81,2 тыс. рублей.

«Билеты в Турцию подешевели в семь раз. В конце сентября стоимость перелета со стыковками в Стамбул начиналась от 178,5 тыс. руб. на человека в одну сторону. Сейчас билеты из Москвы или Санкт-Петербурга в Стамбул с вылетом 26 октября стоят от 20 тыс. рублей за стыковочный перелет без багажа», — подчеркивают в АТОР.