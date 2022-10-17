"Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 1,2 тыс. грузовых автомашин. За неделю через "Верхний Ларс" пересечение госграницы в обоих направлениях осуществили 16,4 тыс. единиц автотранспорта и 42,4 тыс. человек", — сказал Агузаров на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.

Он отметил, что в ряде районов Северной Осетии продолжает действовать режим повышенной готовности. Как сообщалось, неделю назад власти республики отмечали снижение потока людей и транспорта через российско-грузинскую границу. "Пересечение госграницы осуществили 17 тыс. 416 единиц автотранспорта и 41 тыс. 405 человек в обоих направлениях. Эти данные почти в 2,5 раза меньше, чем были на позапрошлой неделе, в период пиковой нагрузки", — сообщал Агузаров на аппаратном совещании в прошлый понедельник.