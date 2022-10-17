С 15 октября полеты могут совершаться по индивидуальным заявкам. "Площадка открыта для частных полетов. При появлении постоянного спроса сформируется график полетов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в минувшие выходные ВПП приняла 8 самолетов малой авиации из Омска, Новосибирска, Красноярска, Барнаула и Кемерово. Речь идет о воздушных судах Cessna-172, Cessna-182, Socata, Piper PA-32R.

Аэропорт Таштагола — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш, однако он может принимать только вертолёты и самолёты малой авиации. ВПП аэропорта была построена в 1981 году и последние 30 лет использовалась преимущественно для взлетов и посадки вертолетов, осуществляющих социальные перевозки в удаленные населенные пункты Таштагольского района. Ближайшие аэропорт для магистральных самолётов находится в Новокузнецке.

Как уточнили "Интерфаксу" в "Аэрокузбассе", с 2023 года, как ожидается, в аэропорт Таштагола будут организованы регулярные рейсы малой авиации. Так, например, переговоры об их выполнении ведутся с новосибирской авиакомпанией MAG Aero (согласно официальному сайту, в настоящее время занимается частными полётами и воздушными экскурсиями над Новосибирском).

"На следующий год будет уже твёрдое понимание по регулярным рейсам, расписанию. Сейчас полоса открыта для малой авиации, но полёты будут выполняться по предварительному заказу. Это (открытие ВПП — ИФ) стало возможным благодаря тому, что мы оформили земельные отношения. Все ВПП находятся в федеральной собственности. Ранее ВПП аэропорта Таштагола находилась у нас на ответственном хранении. Сейчас документы привели в порядок, получили все нужные разрешения, можем её эксплуатировать", — пояснил представитель компании, подчеркнув, что ВПП "в отличном состоянии".

Как сообщал в сентябре гендиректор аэропорта Новокузнецка Кирилл Ермаков, в перспективе планируется увеличить ВПП аэропорта Таштагола, чтобы там могли приземляться самолёты более высокого класса типа Ан-24, L-410. "Мы видим аэропорт Таштагола как некий региональный аэропорт для горнолыжного курорта Шерегеш. Чтобы жители из Красноярска, Кемерово, Новосибирска могли туда прилетать", — отметил он.

Кроме того, планы создания инфраструктуры для авиаперевозок близ курорта Шерегеш есть у холдинга "Новапорт", который управляет аэропортом Кемерово и рядом других. Пока проект строительства аэропорта в 7 км от горнолыжного курорта находятся на начальной стадии: объявлен тендер по выбору проектировщика, его итоги планируется подвести в ноябре. ВПП в Шерегеше должна иметь класс "В", чтобы принимать лайнеры Вoeing-737-800, A320 и российские Superjet. Аэровокзал должен быть рассчитан на прием 200 тыс. пассажиров в год (с пропускной способностью до 200 пассажиров в час). Его ориентировочная площадь составит 4-5 тыс. кв. м. "Новапорт" заявлял о готовности инвестировать в проект 7 млрд рублей.