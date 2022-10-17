Экспозиция разместилась в единственном сохранившемся до наших дней на территории скита историческом здании — водонапорной башне.

Она включает в себя более 300 предметов, документов и фотографий.

Скит был основан в 1906 году в память о Великом Князе Сергее Александровиче — генерал-губернаторе Москвы, командующем Московским военным округом, первом председателе Императорского православного палестинского общества, убитом террористами на территории Кремля 17 февраля 1905 года.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил на церемонии открытия, что созданный в начале прошлого века скит был не только духовной обителью.

"Люди сюда обращались за помощью, за поддержкой. И сегодня мы воздаем дань уважения памяти Сергея Александровича и всем тем, кто в тяжелые для России годы оказывал помощь нуждающимся. Это хорошая традиция, важное начинание. Уверен, что эта башня, которая единственная осталась живым свидетелем истории скита, его возрождения, это место станут отправной точкой для возрождения всей территории и прекрасным местом для посещения туристами", — цитирует Шапшу пресс-служба.

Также в новом центре открылась выставка "Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна на Калужской земле — благотворитель и миссионер".

В пресс-службе напомнили, что музейно-выставочный центр в Калуге открывается в год 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя Великого Князя.

Сергиев скит имел важное значение для желающих отправиться на Святую Землю, Императорским православным палестинским обществом здесь выдавались паломнические книжки, которые давали значительные льготы по проезду и проживанию в Святой Земле.

В 1918 году скит был разграблен, храм уничтожен, а на его территории был открыт дом отдыха. До наших дней уцелела краснокирпичная водонапорная башня, состоящая из нескольких ярусов. Реставрация и музеефикация исторического здания водонапорной башни велась с 2021 года.