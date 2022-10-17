"Сады и парки, которые можно закрыть, уже закрыты, и специалисты не рекомендуют сейчас гулять в близи деревьев. Дорожники еще накануне проверили работоспособность элементов системы водоотвода и сейчас следят за тем, чтобы на проезжей части в результате сильных ливней не возникали подтопления", — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий шторма сформированы аварийные бригады, однако на текущий момент комитет не получал сообщений о нештатных ситуациях, за исключением падения дерева на Балтийской улице.

Как сообщалось, с воскресенья в Петербурге объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют усиление ветра местами до 23 м/с. Дамба полностью закрыта из-за угрозы наводнения. Оранжевый уровень опасности в городе будет действовать до полуночи 18 октября.