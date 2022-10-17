По его словам, восстановление уникальной археологии объекта культурного наследия имеет хорошие предпосылки для развития исторического туризма на Колыме.
"В дальнейшем мы бы хотели организовать туристские маршруты к месту раскопок", — сказал он.
Глава регионального отделения РГО подчеркнул, что в регионе необходимо продолжить разрабатывать и поддерживать другие научно-познавательные экскурсионные маршруты выходного дня, а также формировать дополнительные специальные маршруты.
Для привлечения инвестиций и турпотока в край в Магаданской области разрабатывается региональный законопроект о туризме и туристической деятельности. По данным пресс-службы думы, его рассмотрение пройдет 21 октября.
Ранее сообщалось, что на месте старого Гижигинска — исчезнувшего города на севере Магаданской области, под эгидой Русского географического общества работает археологическая экспедиция, в дальнейшем здесь планируется создать этнодеревню.
Первый город на территории современной Магаданской области был основан казаками в устье реки Гижиги как Гижигинская крепость. Сам город исчез в 1920 году, и часть населения перебралась в село Гижиги.