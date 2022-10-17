"В этом году колымское отделение Русского географического общества (РГО) получило очередной грант Попечительского совета РГО. Это позволит продолжить археологические раскопки", — цитирует пресс-служба председателя регионального отделения РГО Александра Нестеровича.

По его словам, восстановление уникальной археологии объекта культурного наследия имеет хорошие предпосылки для развития исторического туризма на Колыме.

"В дальнейшем мы бы хотели организовать туристские маршруты к месту раскопок", — сказал он.

Глава регионального отделения РГО подчеркнул, что в регионе необходимо продолжить разрабатывать и поддерживать другие научно-познавательные экскурсионные маршруты выходного дня, а также формировать дополнительные специальные маршруты.

Для привлечения инвестиций и турпотока в край в Магаданской области разрабатывается региональный законопроект о туризме и туристической деятельности. По данным пресс-службы думы, его рассмотрение пройдет 21 октября.

Ранее сообщалось, что на месте старого Гижигинска — исчезнувшего города на севере Магаданской области, под эгидой Русского географического общества работает археологическая экспедиция, в дальнейшем здесь планируется создать этнодеревню.

Первый город на территории современной Магаданской области был основан казаками в устье реки Гижиги как Гижигинская крепость. Сам город исчез в 1920 году, и часть населения перебралась в село Гижиги.