C понедельника, 17 октября, перевозчик S7 Airlines возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва — Туркменбаши — Москва на лайнерах Airbus A320.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по понедельникам.

Как ранее сообщало представительство авиакомпании S7 Airlines в Туркменистане, стоимость билетов по маршруту Туркменбаши — Москва составляет $409, по обратному маршруту — $490.

Туркменистан в марте 2020 года приостановил все международные полёты в связи с пандемией коронавируса.

Летом 2022 года авиакомпания "Туркменистан" возобновила регулярные авиарейсы в российские города Казань и Москву (РФ), а также в ОАЭ (Дубай) и ФРГ (Франкфурт). С 5 октября авиакомпания "Туркменистан" возобновила прямые рейсы в Турцию (Стамбул).

С 25 октября возобновятся регулярные полеты в Туркменистан из Белоруссии, которые будет выполнять авиакомпания "Белавиа".