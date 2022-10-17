Планируется, что в зимнем сезоне 2022-2023 года программа лояльности для жителей Кузбасса заработает в полную силу и выгодных предложений для жителей региона на курорте станет еще больше.

"В этом сезоне будет продлено время работы трассы "Запад" на Мустаге, где особенно любят кататься новички и семьи с детьми. Для этого сделали освещение склона и канатной дороги. Чтобы зимой на курорте было меньше пробок, достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", — говорится в сообщении.

В сервисном центре "Белка" откроется удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов.

"(Это — ИФ) решит проблему туристов с поиском такси для перевозки крупногабаритного багажа", — отмечается в пресс-релизе.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.